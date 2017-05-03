На трассе у Запорожья перевернулся микроавтобус с пассажирами из Донецка: один погибший и пятеро пострадавших

На трассе "Запорожье-Донецк" произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает пресс-служба областной полиции.



"55-летний водитель автомобиля "Opel Vivaro" в районе поворота на село Подгорное Запорожской области изменил направление движения, выехал за пределы проезжей части на левую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате аварии 50-летняя пассажирка "Opel Vivaro" от полученных травм скончалась на месте. Еще пять пассажиров, среди которых 3-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.



Как сообщает Телеканал TV5, большинство пассажиров маршрутки ехали из Донецка в Запорожье.