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  • На трассе у Запорожья перевернулся микроавтобус с пассажирами из Донецка: один погибший и пятеро пострадавших

Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 18:34
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[Фото]

На трассе у Запорожья перевернулся микроавтобус с пассажирами из Донецка: один погибший и пятеро пострадавших

На трассе "Запорожье-Донецк" произошло ДТП с участием микроавтобуса, сообщает пресс-служба областной полиции.

"55-летний водитель автомобиля "Opel Vivaro" в районе поворота на село Подгорное Запорожской области изменил направление движения, выехал за пределы проезжей части на левую обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате аварии 50-летняя пассажирка "Opel Vivaro" от полученных травм скончалась на месте. Еще пять пассажиров, среди которых 3-летняя девочка, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Как сообщает Телеканал TV5, большинство  пассажиров маршрутки ехали из Донецка в Запорожье.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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