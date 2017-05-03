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  • Полиция Донетчины приглашает специалистов на службу: зарплата от 8 тысяч и обучение за счет государства

Рубрика: Новости Донбасса
03-05-2017, 19:00
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Полиция Донетчины приглашает специалистов на службу: зарплата от 8 тысяч и обучение за счет государства

В полиции Донецкой области начали донабор на занятие вакантных должностей в территориальных подразделениях. Сейчас планируется открыть 123 вакансии. Пройти конкурс и стать полицейским может любой гражданин Украины старше 18 лет, сообщили в областном главке.

Так, во время общеобластной «Ярмарки профессий» мариупольцы узнали, что нужно, чтобы прийти на службу в полицию. Среди вакантных – 51 должность участковых офицеров и 7 – кинологов, также нужны сотрудники, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

«Поощряли идти в полицию и четвероногие полицейские – лабрадоры Гуч и его сыновья Арес и Теодор, воспитанники недавно созданного кинологического центра полиции в Мариуполе», – отметили полицейские.

Правоохранители рассказали, что сейчас полиция Донетчины постоянно несет службу в усиленном режиме, при этом не только борется с преступностью, но и заботится о лицах, которые менее защищены – это многодетные семьи, дети-сироты, дети-переселенцы, люди пожилого возраста, в том числе – люди, которые живут на линии боевых действий. Сейчас в обязанности полицейского входит защита человека от любой опасности в зоне АТО, поэтому критерии отбора и подготовки очень серьезные.

В полиции отметили, что среди условий, предоставляемых аттестованным работникам, – заработная плата от 8 тысяч гривен и получение высшего юридического образования за государственные средства.

Больше информации об отборе, требования к профессиональной компетентности, основных функциональных обязанностях, размере и условий оплаты труда предоставляется управлением кадрового обеспечения ГУНП в Донецкой области по адресу: Мариуполь, пр.Нахимова, 86, контактный телефон +38 (050) 324 69 79.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»