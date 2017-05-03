«Национализированный» в Горловке завод «Стирол» хотят запустить в половину мощности

В Горловке до конца лета планируют запустить в половину мощности «национализированный» завод «Стирол». Об этом сообщил новый «директор» предприятия Артем Сердюков, назначенный после ввода на химконцерн «внешней администрации ДНР».



В частности, речь идет о цехе по производству органики. Намерены выпускать продукцию из полистирола: пленку, одноразовую посуду и многое другое, пишет издание ДНР.



Отмечается, что запуск производства в полном объеме пока невозможен в виду близости линии фронта к Горловке.



Сейчас новое руководство завода занимается набором сотрудников из числа людей, имеющих большой опыт работы на «Стироле». Уже зачислено более 80 человек, которые прошли собеседование. Сообщается, что новые работники уже получили зарплату за апрель. Штат будут расширять.