Ужесточение правил для получения субсидий

Для более ответственного подхода граждан к оплате жилищно-коммунальных услуг и в условиях нарастания задолженности по оказанию услуг данного характера даже при государственной поддержке, Кабинет министров принял воспитательное решение к получателям госдотаций, которые не торопятся оплачивать обязательные платежи.



Новый порядок начисления субсидий определён постановлением Кабмина №300 от 27 апреля 2017 года и вступил в законное действие с 1 мая. Основным посылом данного решения является отказ от предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае двухмесячной задолженности граждан. То есть при существующей задолженности за два месяца, уже с 1 мая субсидия на следующий период продлеваться не будет.



При этом в решении отмечено, если в течение двухмесячного срока получатель субсидии документально подтвердит всю уплату задолженности либо заключит договор о её реструктуризации, то назначение субсидии будет возобновлено от даты окончания действия предыдущей субсидии.



Если же получатель услуг не аннулирует задолженность или не реструктуризирует её, то субсидия будет назначена только с того месяца, когда абонент официально оплатит задолженность.



Тем не менее, Кабмин предоставляет право местным властям самостоятельного продления срока погашения задолженности в случаях, не предусмотренных действующими правилами. При такой ситуации их финансирования будет осуществляться из местных бюджетов.



Следующей новацией в принятом решении является то, что при назначении суммы субсидии местными органами УСЗН будут учитываться доходы всех членов семей с учётом налога на доходы физических лиц. А означает это то, что будет также учтена помощь на детей, над которыми определена опека или попечительство.

Собственно размера предоставляемой субсидии также коснулись изменения, сумма госпомощи рассчитывается исходя из среднемесячного совокупного дохода членов семьи за четыре предыдущих квартала за два месяца до даты назначения субсидии.



Кабмином также санкционировано sms-информирование граждан о назначении субсидии для удобства населения и получения информации без непосредственного обращения к инспекторам.