Дети полицейских-переселенцев преодолевали маршруты в веревочном парке Мариуполя

Во время майских праздников 25 ребят отправились в увлекательное путешествие в веревочный парк, расположенный в живописной местности на окраине Мариуполя. Большинство участников похода – дети сотрудников полиции, которые выехали с неподконтрольной территории, сообщили в пресс-службе полиции.

В зависимости от возрастной категории и других особенностей посетителей, разработан отдельный маршрут. Всего их четыре: «Детский» - для малышей, «Юниорский» - для подростков, «Спорт» - для наиболее развитых юношей и девушек, и, наконец, название последнего маршрута – «Экстремальный». На то, чтобы пройти этот самый высокий уровень веревочного парка, решились только двое участников мероприятия – 15-летняя Оксана и один из присутствующих родителей.

При этом на каждом из маршрутов детям помогали опытные и внимательные инструкторы, которые следили за безопасностью юных скалолазов во время прохождения трассы. К ребятам присоединились и некоторые взрослые.



В завершении путешествия по веревочному парку каждый его участник, кроме положительных эмоций, получил еще и специальный сертификат, удостоверяющий, что его владелец освоил один из четырех предложенных маршрутов.