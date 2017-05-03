vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1948 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
03-05-2017, 20:36
Просмотров: 341
Комментариев: 0
[Фото]

Дети полицейских-переселенцев преодолевали маршруты в веревочном парке Мариуполя

Во время майских праздников 25 ребят отправились в увлекательное путешествие в веревочный парк, расположенный в живописной местности на окраине Мариуполя. Большинство участников похода – дети сотрудников полиции, которые выехали с неподконтрольной территории, сообщили в пресс-службе полиции.

В зависимости от возрастной категории и других особенностей посетителей, разработан отдельный маршрут. Всего их четыре: «Детский» - для малышей, «Юниорский» - для подростков, «Спорт» - для наиболее развитых юношей и девушек, и, наконец, название последнего маршрута – «Экстремальный». На то, чтобы пройти этот самый высокий уровень веревочного парка, решились только двое участников мероприятия – 15-летняя Оксана и один из присутствующих родителей.

При этом на каждом из маршрутов детям помогали опытные и внимательные инструкторы, которые следили за безопасностью юных скалолазов во время прохождения трассы. К ребятам присоединились и некоторые взрослые.

В завершении путешествия по веревочному парку каждый его участник, кроме положительных эмоций, получил еще и специальный сертификат, удостоверяющий, что его владелец освоил один из четырех предложенных маршрутов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Детям из прифронтовых районов Донбасса предоставят 1,5 тысячи бесплатных путевок в летние лагеря

Оздоровление ребята пройдут в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия"

В Мариуполе прошла межрегиональная выставка собак: были представлены более 35 пород

В Приморском парке за приз боролись гости из разных городов Украины


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»