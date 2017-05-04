День Звездных войн

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз.

Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый).

Следует, правда оговориться, что 4 мая 1979 года, когда первому фильму киносаги уже исполнилось почти два года, в английских новостях избранная премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер была поприветствована сторонниками по партии именно этой фразой: «Да пребудет с тобой 4 мая, Мэгги. Поздравляем».

Первый же фильм киносаги вышел в прокат 25 мая 1977 года. Кстати, в нашей стране впервые он официально был показан в двух кинотеатрах в 1988 году в рамках «Дней кино США в СССР». В 2007 году к 20-летию выхода в свет первого фильма «Звёздные войны. Новая надежда» в Лос-Анджелесе Днём Звёздных войн было объявлено 25 мая. Но у поклонников более популярна дата 4 мая.

Первое массовое празднование Дня Звездных войн было проведено в 2011 году в Торонто (Канада), сопровождавшееся костюмированным шествием, видео и шоу-программой. С тех пор праздник организуется ежегодно, а его распространению помогает, в том числе, и активность в социальных сетях.

4 мая поклонники «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. Ведь сегодня «Звёздные войны» – это не только сам фильм, состоящий из нескольких «серий», а ещё – мультфильм, комиксы, компьютерные игры, игрушки, вещи с изображением героев и т.д.

И хочется поздравить всех поклонников киносаги с Днём Звёздных войн: Да пребудет с вами Сила! Особенно 4 мая!

Проклов день

В этот день отмечается память священномученика Януария (Ианнуария) и с ним мучеников Прокла (Прокула), Соссия, Фавста и других. Согласно преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре был рукоположен в сан епископа.

Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию. Во время одного из таких богослужений Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь — но христиане остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В конце концов Януария и его товарищей обезглавили.

Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали.

Наступало ляльное время — так называли период игр и танцев. Девицы в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву, черемухе, судили о погоде. Чем раньше она зацветала — тем более жаркого лета ждали.

Именины:

Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Прокл, Федор