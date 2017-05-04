В секторе «М» ударили из «Градов-П»: Мариуполь содрогнулся от залпов

Вчера вечером жители Мариуполя услышали залпы, о чем местные жители сообщили в редакцию «Мариупольских новостей».

Как выяснилось, под обстрел попали украинские позиции в районе Широкино. При этом в ход пошли РСЗО «Град-П». «Я могу подтвердить, что противник сегодня ударил с переносной реактивной системы "Град-Партизан", это одноствольная труба, из которой вылетает один реактивный снаряд. Они сегодня обстреляли наших морпехов. К счастью, пока без потерь для нас», - отметил спикер пресс-центра штаба АТО Ярослав Чепурный.

При этом в утренней сводке пресс-центра АТО сообщают, что также на Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Гнутово, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое и Новомихайловка. Били из артиллерии, минометов, БМП, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, активизировались снайперы.