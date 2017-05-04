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Рубрика: Новости Мариуполя
04-05-2017, 09:03
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На территории пансионата в Мариуполе нашли схроны с боеприпасами

По информации пресс-центра штаба АТО, на территории пансионата на Приморском бульваре в Мариуполе нашли два схрона с боеприпасами.

Изъяты пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр, две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр и 200 гр, четыре электродетонатора, шесть капсул-детонаторов, детонаторы МУВ - 3 и детонаторы МУВ - 2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), семь элементов к УКМЗ, детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП-300 и накольный механизм.

На месте происшествия работали правоохранители и взрывотехники.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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