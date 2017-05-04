2 года и 8 месяцев тюрьмы: в ДНР вынесли приговор ученому Игорю Козловскому

В ДНР вынесли приговор известному ученому-религиоведу Игорю Козловскому, которого задержали после взрыва возле памятника Ленину в Донецке и обвинили сначала в хранении оружия, а потом – в шпионаже.

Мужчину приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. «Сегодня Военный трибунал ДНР вынес обвинительный приговор по делу Игоря Козловского: 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами для суда. Так называемый суд аргументировал свою позицию тем, что Игорь Козловский – особо неблагонадежный гражданин, так как имел контакты с рядом запрещенных в ДНР организаций, в частности, членами партии «Свобода» в 2014 году», - написал в Фейсбуке его сын Александр.

Теперь сыну ученого остается надеяться только на общественность и украинские власти. «От лица всей нашей семьи, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и присоединился к акции #FreeKozlovskyy и максимально распространял информацию о нашей ситуации. Только совместными усилиями мы сможем максимально приблизить долгожданный момент освобождения дорогого нам человека», - отметил он.