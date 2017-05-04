Интерпол снял с розыска Виктора Януковича, его сына и экс-чиновников

Интерпол прекратил розыск экс-президента Украины Виктора Януковича. Соответствующий документ получила адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, которая представляет интересы Януковича.

«В документе идет речь о том, что в отношении В.Ф. Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая «красная карточка». В частности, «Интерпол подтвердил, что на Президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», - сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

Кроме того, удалена информация о сыне Януковича Александре. «Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск, однако Генеральная прокуратура Украины направляла запросы в Интерпол», - отметил Кирасир.

А уже украинские источники сообщают о том, что на 99-й сессии Интерпол принял решение снять с розыска бывшего секретаря СНБО и главу АП Андрея Клюева и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.