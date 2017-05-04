На Луганщине в канализационной яме потеряли сознание рабочие: один погиб

Вчера, 3 мая, в Северодонецке в канализационной яме погиб рабочий.

«3 мая в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в ресторане-пивоварне г. Северодонецк двое рабочих осуществляли ремонтные работы насосов в канализационной яме, потеряли сознание и не смогли самостоятельно выбраться на поверхность. Спасатели, которые прибыли по вызову, оперативно достали двух пострадавших граждан из канализационной ямы», - сообщает пресс-служба ГСЧС.

39-летний мужчина уже был без признаков жизни, его 41-летнего коллегу госпитализировали в больницу. Состояние мужчины оценивается медиками как крайне тяжелое, он в реанимации.