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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
04-05-2017, 11:26
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Украинцам вновь обещают существенное похолодание

Со следующей недели украинцам вновь обещают существенное похолодание, поэтому синоптики призывают не жаловаться, а насладиться жаркой погодой.

«С понедельника, с 8 мая, в Украину заходит более существенное похолодание. До +8...+13 градусов. Поэтому грейтесь уже настоящим солнцем и теплом, потому что потом придется опять греться теплыми вещами и дружественной домашней или «кафешной» атмосферой», - написала в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня в западных областях Украины пройдут кратковременные дожди, вероятно с грозами, а на остальной территории будет солнечно, сухо. Температура воздуха изменится не значительно. Более прохладно будет в северной части и на северо-западе: днем ??+11 +17 градусов.

А 7 мая, на открытие «Евровидения», обещают дожди.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»