В Донецкой области отчим развратил девочку с умственной отсталостью

В Торецке задержали 24-летнего парня, который развратил 13-летнюю дочь своей сожительницы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девочка находится на учете с умственной отсталостью и учится в специализированном учебном заведении. На выходные она ездила домой, после чего воспитатели заметили ее странное поведением и телесные повреждения.

«Девочка объяснила, что при отсутствии дома матери ее 24-летний сожитель 1-2 мая совершал с ней действия, направленные на удовлетворение половой страсти неестественным путем», - отметили в ведомстве.

При этом педофил сам состоит на учете с умственной отсталостью легкой степени. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.