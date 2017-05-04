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Рубрика: Новости Донбасса
04-05-2017, 12:30
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Авдеевка под обстрелом: ранены две женщины, повреждены жилые дома

Сегодня, 4 мая, около 11:00 жилые кварталы Авдеевки попали под обстрел. По информации начальника областной полиции Вячеслава Аброськина, в результате ранены две мирные жительницы и повреждены дома.

«Авдеевка, 11.00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул.Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения. Также на ул. Спортивной повреждены дома №26, 28, 31», - написал Аброськин в соцсетях.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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