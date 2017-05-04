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Рубрика: Новости Донбасса
04-05-2017, 14:00
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Гарантии безопасности получены: завтра ремонтники попробуют восстановить электроснабжение ДФС

Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе гарантировал режим прекращения огня в районе Авдеевки с 5 по 7 мая. Уже завтра ремонтники начнут работы и постараются возобновить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский: «СЦКК дал гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения».

В Авдеевке сейчас вода подается по графику.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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