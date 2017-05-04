Переговоры «нормандской четверки» и Минский процесс приостановлены из-за выборов во Франции и Германии

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что из-за предстоящих выборов во Франции и Германии переговоры «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) и в минском формате фактически приостановлены.

«Германия входит в период выборов, которые состоятся в сентябре. Во Франции будет в ближайшие месяцы только формироваться новый кабинет новоизбранного Президента и им будет не до внешней политики, по крайней мере, не до Донбасса. В США так же еще только формируются структуры, которые отвечают за определенные направления внешней политики. Путин все это использует, потому "нормандский формат", фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского», - написала Геращенко в Facebook.

Таким образом, пока вопросы, которые должны решить в Минске, заблокированы.