Украинская прокуратура требует, чтобы суд приговорил Януковича к пожизненному заключению

Сегодня, 4 мая, Оболонский районный суд Киева начал подготовительное заседание в деле о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Но в результате служители Фемиды объявили перерыв до 18 мая.

При этом Генпрокуратура уверена, что доказательств виновности достаточно. «Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото- и видеоматериалы. Мы уверены, что наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве», - заявил на брифинге представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

ГПУ будет требовать пожизненного заключения для бывшего президента. «Высшая мера наказания – это пожизненное лишение свободы. Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания – пожизненном лишении свободы», - подчеркнул Руслан Кравченко.