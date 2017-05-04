На сессии горсовета Мариуполя будут пускать по документам, удостоверяющим личность

Сегодня в Мариуполе чиновники обсуждали меры безопасности в зале пленарного заседания. Так, во время проведения сессий хотят ввести пропуск только по документам, удостоверяющим личность.

Секретарь горсовета Степан Махсма отмечает, что это рекомендации правоохранительных органов.

«Сегодня предложили очередные изменения в Регламент горсовета, которые направлены на безопасность и порядок в зале пленарного заседания. Удивляет, что не все депутаты поддерживают личную безопасность и присутствующих. Пришлось убеждать, что предъявление документов, удостоверяющих личность, при входе в сессионный зал - вынужденная мера, рекомендованная правоохранительными органами», - пояснил Махсма в социальных сетях.