Мариупольские коммунальщики готовятся к пляжному сезону

Солнечная и жаркая погода «выгнала» мариупольцев и гостей города на побережье. И хоть официальное открытие пляжного сезона состоится 15 мая, уже сейчас сотни пляжников загорают и купаются в море, сообщает пресс-служба горсовета.

Несмотря на это, коммунальщики пока к пляжному сезону не готовы. Сейчас работа «кипит», и остается еще много незавершенных дел. Но на предприятиях уверяют: все идет по графику, и до 15 мая побережье приведут в порядок.

Сейчас сотрудниками коммунальных служб проводится ремонт урн, кабин переодевания, киосков и другого оборудования. Они делают все, чтобы отдыхающие с комфортом проводили время на морском побережье всей семьей.