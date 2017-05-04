В Мариуполе на протяжении трех лет незаконно работала автозаправка

В Мариуполе прокуратура вернула городскому совету земельный участок площадью в 0,25 га. Эту землю еще в 2004 году сдали в аренду под автозаправку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2014 году срок аренды закончился, но автозаправка продолжила работать без договора, то есть незаконно.

Несмотря на явные нарушения, городской совет не обращался в суд с иском о возврате земельного участка в собственность громады. Но это сделала прокуратура. В результате участок стоимостью в 1,7 миллиона гривен возвращен городу.