Мариупольцы, запасайтесь водой!

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», этой ночью некоторых горожан оставят без воды, поэтому стоит сделать необходимые запасы.
Так, с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая без воды останутся:
- Панфилова 1-148
- Пашковского 8-101
- Межевая 1-40
- маг "Сильпо" Победы
- больничный городок (гор б-ца №4 по Пашковского)
- поликлинника №1
- Победы, 27 милиция
- Медефаст Волгодонская, 18
- д/с №35
- д/с №67
- д/с №152
- д/с №56 Победы
- ОШ №14
- Медцентр Победы, 38
- Нарсуд
- Пашковского, 64А
- общежитие №2 Победы
- ветлечебница Победы
- роддом №2
- ЦТП №40
- ЦТП №40А
- ЦТП №41
- б-р Комсомольский 40-52
- ул. Азовстальская 45, 47, 51
- б-р Комсомольский 48а-50а
- б-р Комсомольский 54-70
- ул. В.Освободителей 66, 10, 12, 14.