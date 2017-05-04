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Рубрика: Новости Мариуполя
04-05-2017, 16:30
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Мариупольцы, запасайтесь водой!

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», этой ночью некоторых горожан оставят без воды, поэтому стоит сделать необходимые запасы.

Так, с 20:00 4 мая до 7:00 5 мая без воды останутся:

  • Панфилова 1-148
  • Пашковского 8-101
  • Межевая 1-40
  • маг "Сильпо" Победы
  • больничный городок (гор б-ца №4 по Пашковского)
  • поликлинника №1
  • Победы, 27 милиция
  • Медефаст Волгодонская, 18
  • д/с №35
  • д/с №67
  • д/с №152
  • д/с №56 Победы
  • ОШ №14
  • Медцентр Победы, 38
  • Нарсуд
  • Пашковского, 64А
  • общежитие №2 Победы
  • ветлечебница Победы
  • роддом №2
  • ЦТП №40
  • ЦТП №40А
  • ЦТП №41
  • б-р Комсомольский 40-52
  • ул. Азовстальская 45, 47, 51
  • б-р Комсомольский 48а-50а
  • б-р Комсомольский 54-70
  • ул. В.Освободителей 66, 10, 12, 14.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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