Минобороны: в зоне АТО украинский боец подорвал себя, чтобы не попасть в плен

1 мая в районе поселка Луганское на Донбассе украинские военнослужащие попали под обстрел. Чтобы не попасть в плен, один из военных подорвал себя гранатой.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, уточняя информацию о потерях ВСУ за 1 мая.

«В результате обстрела среди бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого трое погибли. Один подорвал себя гранатой, чтобы не попасть плен», - отметил он.

Итак, всего в тот день погибли трое украинских военнослужащих и четверо были ранены.

А за минувшие сутки ранения получили 9 военных.