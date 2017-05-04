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Рубрика: Новости Донбасса
04-05-2017, 16:41
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Минобороны: в зоне АТО украинский боец подорвал себя, чтобы не попасть в плен

1 мая в районе поселка Луганское на Донбассе украинские военнослужащие попали под обстрел. Чтобы не попасть в плен, один из военных подорвал себя гранатой.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, уточняя информацию о потерях ВСУ за 1 мая.

«В результате обстрела среди бойцов появились раненые. Во время эвакуации раненого трое погибли. Один подорвал себя гранатой, чтобы не попасть плен», - отметил он.

Итак, всего в тот день погибли трое украинских военнослужащих и четверо были ранены.

А за минувшие сутки ранения получили 9 военных.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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