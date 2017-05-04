Мариуполь посетили Генеральный консул и Посол Германии в Украине

Мариуполь посетили гости из Германии – Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и Генеральный консул Германии Вольфганг Мессингер. Они встретились с первым заместителем мэра Александром Голтвенко и секретарем горсовета Степаном Махсмой.

В первую очередь, гостей интересовали актуальные для Мариуполя вопросы: экология, логистика, водо- и энергоснабжение, а также процесс децентрализации, сообщает пресс-служба горсовета.

Также членам делегации рассказали о проектах, которые планируют реализовать в Мариуполе: развитие коммунальных предприятий, строительство мусороперерабатывающего комплекса и очистительной станции. А гости подчеркнули, что Германия готова помогать и поддерживать наш город.