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Рубрика: Новости Мариуполя
04-05-2017, 17:03
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Мариуполь посетили Генеральный консул и Посол Германии в Украине

Мариуполь посетили гости из Германии – Посол Германии в Украине Эрнст Райхель и Генеральный консул Германии Вольфганг Мессингер. Они встретились с первым заместителем мэра Александром Голтвенко и секретарем горсовета Степаном Махсмой.

В первую очередь, гостей интересовали актуальные для Мариуполя вопросы: экология, логистика, водо- и энергоснабжение, а также процесс децентрализации, сообщает пресс-служба горсовета.

Также членам делегации рассказали о проектах, которые планируют реализовать в Мариуполе: развитие коммунальных предприятий, строительство мусороперерабатывающего комплекса и очистительной станции. А гости подчеркнули, что Германия готова помогать и поддерживать наш город.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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