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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
04-05-2017, 18:10
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В ЛНР уже третьи сутки не отдают украинским военным тела погибших бойцов

Представители ЛНР уже третьи сутки затягивают процесс передачи украинской стороне тел погибших 2 мая бойцов ВСУ. Они постоянно меняют время передачи, хотя украинские военные готовы в любой момент забрать тела.

Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Уже со 2 мая украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь, в случаях гибели врага представители ВСУ, придерживаясь морально-этических норм, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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