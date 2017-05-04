В ЛНР уже третьи сутки не отдают украинским военным тела погибших бойцов

Представители ЛНР уже третьи сутки затягивают процесс передачи украинской стороне тел погибших 2 мая бойцов ВСУ. Они постоянно меняют время передачи, хотя украинские военные готовы в любой момент забрать тела.
Пресс-центр штаба АТО сообщает: «Уже со 2 мая украинская сторона готова в любое время принять тела погибших защитников для последующей их передачи родственникам. Однако уже третьи сутки представители ОРЛО дают обещания и постоянно меняют время передачи тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь, в случаях гибели врага представители ВСУ, придерживаясь морально-этических норм, всегда отдают тела погибших без каких-либо проволочек и манипуляций в свою пользу».