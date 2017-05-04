На майские праздники на мариупольских пляжах было рекордное за последние 10 лет число отдыхающих

На майские праздники мариупольцы решили отдохнуть на пляжах. В результате спасатели уверяют, что такого количества отдыхающих в начале мая не было за последние 10 лет, сообщает пресс-служба горсовета.

Начальник спасательно-аварийной службы Александр Татай заявил, что купаться в море безопасно: обследование и очищение акватории пляжей завершено. Ширина очищенного морского дна – от 200 до 500 метров. Всего вывезено более 6 кубов мусора.

«Контроль за состоянием морского дна проводится постоянно, поскольку после каждого шторма или массового гуляния горожан в море попадает большое количество мусора и бутылок», - отмечает Александр Татай.

Спасатели призывают пляжников соблюдать простые правила и не рисковать своей жизнью.