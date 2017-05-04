В Мариуполе уже начали отмечать День Победы

Мариупольские депутаты помогли жителям КСН «Поселок Моряков» организовать праздник ко Дню Победы. Мероприятия прошло в сквере Азовской флотилии, в нем приняли участие местные жители, участники боевых действий и пограничники, которые сегодня стоят на страже границ нашего государства, сообщает пресс-служба горсовета.

Для собравшихся устроили концерт с полевой кухней, а школьники читали стихи, пели песни и благодарили ветеранов за победу.

«Мы ежегодно устраиваем такие праздники. Огромное спасибо нашим депутатам за то, что помогают, откликаются на наши просьбы. Я всех поздравляю с Днем Победы. Наши дети подготовили замечательный концерт, они молодцы», ? рассказывает председатель КСН «Поселок Моряков» Татьяна Козлова.