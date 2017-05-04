«Укрзализныця» летом уволит тысячи сотрудников ДЖД с неподконтрольных территорий - СМИ

С 17 июля текущего года тысячи сотрудников подразделений Донецкой железной дороги с неподконтрольных территорий останутся без работы. «Новости Донбасса» опубликовали соответствующий указ от 25 апреля, однако о подлинности данного документа пока достоверно неизвестно.

Согласно приказу, сократят сотрудников структурных подразделений ДонЖД в Ясиноватой, Иловайске, Дебальцево, Торезе, Луганске, Коммунарске, Станице Луганской, Родаково. Всего 14510 человек.

При этом уволенным железнодорожникам предложат работу в подразделениях «Укрзализныци» на подконтрольных Украине территориях.