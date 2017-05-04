Стоимость борщевого набора стремительно растёт

Как сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК), на основные овощи борщевого набора средние цены выросли на 78%.

По полученной информации, основная часть подорожания пришлась на вторую декаду апреля в связи с сезонными факторами (сокращение запасов овощей) и проблемами с логистикой, связанными с неблагоприятными погодными условиями.

Из сообщения пресс-службы следует: «В целом за месяц цены на традиционную пятёрку “борщевых” овощей выросли в среднем на 78,3%. За апрель капуста подорожала на 137,4%, морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свёкла — на 44,9%, картофель — на 22,3%».

По информации Украинской аграрной конфедерации, с 20 по 27 апреля вновь проявился рост цен на аналогичные овощи: «В частности, морковь подорожала на 57,6% (до 10,67 грн./кг); капуста — на 45% (до 9,64 грн./кг); лук — на 21,6% (до 6,42 грн./кг); свёкла — на 15,4% (до 6,06 грн./кг); картофель — на 14,1% (до 7,78 грн./кг)».

Тем не менее, в прошлом году те же овощи были намного дороже, поэтому даже учитывая резкий скачок, на данный момент потребительские цены ниже прошлогодних на 10-15%. Единственным исключением является лишь картофель, цена которого выше прошлогоднего показателя почти в полтора раза (+ 47,3%).

Исходя из последних данных, на украинских рынках в послепраздничные дни стала всё же наблюдаться тенденция к снижению цен на овощи. И основными причинами постепенного возврата к прежним ценам называют оживление импортных поставок некоторой продукции и ростом предложения низкокачественных овощей.

Согласно данным государственной службы статистики, в январе-марте 2017 года на 11% выросли средние цены реализации украинскими сельскохозяйственными предприятиями по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в марте 2017 года ускорилась инфляция до 15,1% в сравнении с мартом 2016 года, и до 1,8% по сравнению с февралём текущего года.

Рост потребительских цен с начала нынешнего года по сравнению с декабрём предыдущего, ускорился до 3,9%.