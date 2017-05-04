В зоне АТО сегодня ранены 3 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 4 мая, на Донбассе насчитали 24 обстрела. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.
Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.
На Луганщине на линии огня оказались населенные пункты Попасная, Новозвановка, Крымское и Валуйское, на Донецком – Луганское, Зайцево, Авдеевка, новгородское и шахта Бутовка, на Приморском (Мариупольском) – Гнутово, Марьинка, Павлополь, Богдановка, Красногоровка, Водяное и Новоселовка Вторая.