ДНР: под Мариуполем обстреляли наблюдательный пункт СЦКК

Представители ДНР сообщают о том, что сегодня село Безыменное на Мариупольском направлении попало под обстрел. Ударили из танков.

При этом на линии огня оказался и наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксировано 12 выстрелов, восемь из которых взорвались в непосредственной близости от наблюдательного пункта СЦКК», - пишет издание ДНР ДАН.

При этом на территории пункта находятся не только представители российской стороны, но и украинские военнослужащие.