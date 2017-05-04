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Рубрика: Новости Мариуполя
04-05-2017, 20:58
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ДНР: под Мариуполем обстреляли наблюдательный пункт СЦКК

Представители ДНР сообщают о том, что сегодня село Безыменное на Мариупольском направлении попало под обстрел. Ударили из танков.

При этом на линии огня оказался и наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксировано 12 выстрелов, восемь из которых взорвались в непосредственной близости от наблюдательного пункта СЦКК», - пишет издание ДНР ДАН.

При этом на территории пункта находятся не только представители российской стороны, но и украинские военнослужащие.




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