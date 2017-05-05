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Рубрика: Новости Мариуполя
05-05-2017, 08:47
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Мариупольский пляж разминировали

В Мариуполе разминировали пляж в поселке Песчаный. Отныне здесь полностью безопасно, местные жители и гости города могут без риска отдыхать на побережье, передает «До ТеБе».

«Мин там уже нет. В ноябре прошлого года мы также вместе с представителями штаба АТО демонтировали противодесантные заграждения. 29 апреля очистили песок от всех металлических предметов. Теперь там безопасно отдыхать», - рассказал начальник спасательно-аварийной службы городского совета Александр Татай.

Напомним, ранее на пляже были расположены позиции украинских военнослужащих.




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Редакция «Мариупольских новостей»