Мариупольский пляж разминировали

В Мариуполе разминировали пляж в поселке Песчаный. Отныне здесь полностью безопасно, местные жители и гости города могут без риска отдыхать на побережье, передает «До ТеБе».

«Мин там уже нет. В ноябре прошлого года мы также вместе с представителями штаба АТО демонтировали противодесантные заграждения. 29 апреля очистили песок от всех металлических предметов. Теперь там безопасно отдыхать», - рассказал начальник спасательно-аварийной службы городского совета Александр Татай.

Напомним, ранее на пляже были расположены позиции украинских военнослужащих.