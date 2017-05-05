По последним данным ГСЧС, Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена, а вот жители Авдеевки воду получают по графику.

Вчера ремонтники обследовали линии электропередач в районе Авдеевки, сегодня ремонтные работы продолжатся с гарантиями соблюдения режима прекращения огня.

«По состоянию на 07:00 5 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует. Водоснабжение населению осуществляется согласно графику из запасов воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. куб м. 4 мая сотрудниками ДТЭК осуществлялось обследование линий электропередач в пгт Авдеевка. Повреждений не обнаружено», - отметили в пресс-службе ГСЧС.