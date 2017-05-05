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Рубрика: Новости Мариуполя
05-05-2017, 10:15
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В ВМС назвали имя морпеха, который погиб во время учений в зоне АТО

Как сообщалось ранее, 3 мая в зоне АТО во время учений погиб морской пехотинец. Стало известно имя погибшего бойца – это матрос Чуприна Андрей Иванович.

Во время плановых занятий по боевой подготовке в результате подрыва имитационных средств морпех получил взрывную травму и скончался по дороге в больницу.

«В районе проведения антитеррористической операции вследствие тяжелого ранения, полученного во время плановых занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, погиб матрос Чуприна Андрей Иванович. Жизнь нашего боевого побратима оборвалась на взлете», - сообщили ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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