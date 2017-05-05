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Рубрика: Новости Донбасса
05-05-2017, 10:28
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В зоне АТО ранено 10 бойцов, украинские военные открывают ответный огонь

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня.

При этом «горячо» на всех направлениях. Украинские позиции обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, БМП, зенитных установок.

На Луганском направлении на линии огня оказались населенные пункты Крымское, Попасная, Новозвановка, Лобачево и Валуйское, на Донецком – Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое, Авдеевка, шахта Бутовка, Майорск, Новгородское и Каменка, на Приморском – Павлополь, Гнутово, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Новоселовка Вторая, Богдановка и Широкино.

Украинские военнослужащие были вынуждены открывать ответный огонь.

За минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили 10 бойцов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»