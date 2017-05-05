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Рубрика: Новости Украины и мира
05-05-2017, 11:02
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Сенат США утвердил проект госбюджета: 560 миллионов долларов – на помощь Украине

Вчера, 4 мая, Сенат США утвердил консолидированный проект государственного бюджета на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября. Общий размер бюджета - 1,1 триллион долларов.

За данный проект проголосовали 79 сенаторов, 18 – против.

Теперь дело за президентом Дональдом Трампом: под документом не хватает лишь его подписи. После этого бюджет вступит в силу.

К слову, данный проект предусматривает выделение в текущем году не менее 560 миллионов долларов на программы помощи Украине. Не менее 238 миллионов пойдет на военную помощь и политику безопасности Украине.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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