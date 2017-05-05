Полицейские подарили мариупольской школе-интернату детскую площадку

Вчера сотрудники областного главка полиции привезли ребятам из школы-интерната №2 в Мариуполе, где учатся эвакуированные из Марьинки дети, подарок – новую детскую площадку. С ребятами пообщались заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и его замы – Сергей Колесник и Виталий Невгад.

Вместе с детьми силовики посади на территории учебного учреждения сакуру, привезенную из Закарпатья. Воспитанники интерната подготовили для гостей флешмоб и подарили им картину, сделанную собственными руками, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Вячеслав Аброськин пообещал детям организовать поездку на базу отдыха в Лиманском районе и провести полевые соревнования.