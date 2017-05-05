vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1401 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
05-05-2017, 11:23
Просмотров: 363
Комментариев: 0
[Фото]

Полицейские подарили мариупольской школе-интернату детскую площадку

Вчера сотрудники областного главка полиции привезли ребятам из школы-интерната №2 в Мариуполе, где учатся эвакуированные из Марьинки дети, подарок – новую детскую площадку. С ребятами пообщались заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и его замы – Сергей Колесник и Виталий Невгад.

Вместе с детьми силовики посади на территории учебного учреждения сакуру, привезенную из Закарпатья. Воспитанники интерната подготовили для гостей флешмоб и подарили им картину, сделанную собственными руками, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Вячеслав Аброськин пообещал детям организовать поездку на базу отдыха в Лиманском районе и провести полевые соревнования.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариуполь – в десятке самых безопасных городов Украины

Здесь одни из самых низких показателей преступности

Мариупольский пляж разминировали

Теперь на побережье Песчанки полностью безопасно


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»