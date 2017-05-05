В штабе АТО подтверждают информацию об обстреле наблюдательного пункта СЦКК под Мариуполем

Как сообщалось ранее, вчера вечером представители ДНР заявили об обстреле наблюдательного пункта СЦКК в Безыменном Новоазовского района.

В штабе АТО подтверждают эту информацию и отмечают, что в момент обстрела там находились и российские представители СЦКК, и украинские военнослужащие.

В ведомстве этот инцидент называют попыткой дискредитации ВСУ: «С целью дискредитации правительства Украины и осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины 4 мая около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безыменное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК».