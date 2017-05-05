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Рубрика: Новости Донбасса
05-05-2017, 13:05
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В Красногоровке обстреляли больницу, ранена мирная жительница

Только что Красногоровка попала под обстрел. На линии огня оказалось и здание местной больницы, в результате здесь разбиты окна.

Также снарядами поврежден нежилой частный дом и ранена 57-летняя женщина.

«Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул. Грушевского», - написал в соцсетях глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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