В Красногоровке обстреляли больницу, ранена мирная жительница

Только что Красногоровка попала под обстрел. На линии огня оказалось и здание местной больницы, в результате здесь разбиты окна.

Также снарядами поврежден нежилой частный дом и ранена 57-летняя женщина.

«Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждение получил нежилой частный дом на ул. Грушевского», - написал в соцсетях глава управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.