На детские площадки Мариуполя завозят песок

С потеплением в Мариуполе сотрудники коммунальных служб начали благоустройство детских площадок. В песочницы уже начали завозить песок, чтобы малышам было интереснее играть на свежем воздухе. Сегодня уже готова песочница в парке «Лукоморье», сообщает пресс-служба горсовета.

При этом песок будут завозить не только в парки и скверы, но и во дворы жилых домов.

«У нас есть специальный график, которого мы стараемся придерживаться. Сейчас в наших планах завести песок во 160 дворов и игровых площадок. Мы будем проводить такую работу во всех районах города. Планируется благоустроить песочницы до конца мая», - добавил заместитель начальника «Зеленстроя» Владимир Степанов.