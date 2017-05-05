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Рубрика: Новости Мариуполя
05-05-2017, 13:25
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[Фото]

На детские площадки Мариуполя завозят песок

С потеплением в Мариуполе сотрудники коммунальных служб начали благоустройство детских площадок. В песочницы уже начали завозить песок, чтобы малышам было интереснее играть на свежем воздухе. Сегодня уже готова песочница в парке «Лукоморье», сообщает пресс-служба горсовета.

При этом песок будут завозить не только в парки и скверы, но и во дворы жилых домов.

«У нас есть специальный график, которого мы стараемся придерживаться. Сейчас в наших планах завести песок во 160 дворов и игровых площадок. Мы будем проводить такую работу во всех районах города. Планируется благоустроить песочницы до конца мая», - добавил заместитель начальника «Зеленстроя» Владимир Степанов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»