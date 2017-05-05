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Рубрика: Новости Донбасса
05-05-2017, 13:50
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Шахта им. Засядько в Донецке закрылась – Тука

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука заявляет о том, что шахта имени Засядько в Донецке закрылась. К этому привела «национализация» в ДНР.

«Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля - крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в (Российской) Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет», - рассказал Тука.

По его словам, Алчевский и Енакиевский комбинаты тоже ждет нелегкая участь. «Метпредприятия, в частности Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, если бы это обидно ни звучало, оборудование будет перевезено в Россию», - уверяет Георгий Тука.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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