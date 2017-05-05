Представительница Азербайджана на «Евровидении» родом из Мариуполя

В Киеве прошла первая открытая репетиция международного песенного конкурса «Евровидение».

В этом году Азербайджан будет представлять Диана Гаджиева. Вокалистка рассказала журналистам о своих украинских корнях и призналась, что она родом из Мариуполя. В прифронтовом городе живет ее бабушка, и Диана намерена съездить к ней в гости, передает ТСН.

«Я на самом деле родилась в Мариуполе. Моя бабушка живет там. И в этом году я, моя мама и дочь, мы решили поехать к ней в гости. Я еду к ней в гости, верю, что там войны нет!» - сказала азербайджанская певица.