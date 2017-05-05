Конгресс США запретил Украине тратить помощь на финансирование «Азова»

Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США на днях запретила Украине тратить доллары, выделенные Америкой в качестве помощи, на финансирование полка «Азов».

«Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов», - говорится в тексте одобренного документа.

Согласно законопроекту, Пентагон до 30 сентября 2017 года может израсходовать $150 миллионов на оказание поддержки Украине, "включая подготовку (войск), технику, летальные вооружения оборонного назначения, логистическую помощь, снабжение".

В «Азове» уже отреагировали на данный запрет и сделали следующее заявление: «Возникает вопрос: если наше подразделение, которое официально входит в состав Национальной гвардии, является «экстремистским и нацистским», то кто тогда Главнокомандующий господин Порошенко – «фюрер»?»