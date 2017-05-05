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Рубрика: Новости Донбасса
05-05-2017, 15:01
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Хуг: ОБСЕ уменьшила зону мониторинга на Донбассе и полностью прекратила полеты беспилотников

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на сегодняшнем брифинге в Киеве рассказал о нововведениях в работе наблюдателей организации на Донбассе.

Так, миссия уменьшила географию патрулирования и полностью прекратила полеты беспилотных летательных аппаратов.

«Мы наблюдаем незначительное уменьшение количества случаев нарушения режима. Это уже 5-я неделя подряд, когда мы фиксируем снижение. Однако это частично связано с тем, что мы ограничили патрулирование после инцидента 23 апреля, в котором погиб наш сотрудник», - отметил Хуг.

Представитель организации подчеркнул: «Мы не можем осуществлять мониторинг в тех объемах, как ранее».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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