Хуг: ОБСЕ уменьшила зону мониторинга на Донбассе и полностью прекратила полеты беспилотников

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на сегодняшнем брифинге в Киеве рассказал о нововведениях в работе наблюдателей организации на Донбассе.

Так, миссия уменьшила географию патрулирования и полностью прекратила полеты беспилотных летательных аппаратов.

«Мы наблюдаем незначительное уменьшение количества случаев нарушения режима. Это уже 5-я неделя подряд, когда мы фиксируем снижение. Однако это частично связано с тем, что мы ограничили патрулирование после инцидента 23 апреля, в котором погиб наш сотрудник», - отметил Хуг.

Представитель организации подчеркнул: «Мы не можем осуществлять мониторинг в тех объемах, как ранее».