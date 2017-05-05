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Рубрика: Новости Донбасса
05-05-2017, 15:24
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Марьинским правоохранителям подарили два новых кроссовера

Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин передал подопечным из Марьинки подарок – два новых современных кроссовера «Рено Дастер». Эти автомобили облегчат работу следственно-оперативным группам, которые выезжают на вызовы.

«Вчера в Марьинском районе в ходе оперативно-профилактической отработки мы обратили внимание на то, что количество транспорта для оказания своевременной помощи жителям Марьинского района недостаточная - всего 2 «Дастера». Поэтому путем перераспределения автомобилей, имеющихся у главка, передали еще 2 новых автомобиля такого класса. Отныне группы будут оперативно прибывать и оказывать помощь в населенных пунктах, где люди страдают от войны», - отметил Вячеслав Аброськин.

Также за счет местной власти планируют отремонтировать три служебных автомобиля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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