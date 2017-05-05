Беларусь передаст Украине гуманитарную помощь на 65 тысяч долларов

Беларусь готовится отправить в Украину гуманитарную помощь. Ее общая стоимость - 117,9 тысяч белорусских рублей или около 63 тысяч долларов.

Украинцам передадут мясные консервы, масло, сахар, дрожжи, муку, макароны, крупы, бытовые моющие средства, гигиенические средства.

МЧС поручено при содействии МИД обеспечить доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину; организовать передачу гуманитарной помощи миссии Международного Красного Креста в Украине для распределения среди пострадавшего населения Украины.