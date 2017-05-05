На мариупольском рынке цыганка травмировала женщину и оставила ее без кошелька

Только что корреспондент «Мариупольских новостей» стал свидетелем преступления на стихийном рынке возле домов №262 и 262 по бульвару Шевченко. У женщины, которая покупала лук, девушка-цыганка возрастом около 20 лет вырвала кошелек и убежала во дворы. Но недалеко - ее удалось поймать.

Защищая свои сбережения, мариупольчанка упала и получила травму. Сейчас на место происшествия прибыли правоохранители и медики, которые помогли жертве воровки.

Заинтересовались происходящим и дети: они подходили к полицейским и спрашивали, какая ответственность ждет воровку. Стражи порядка пояснили, что предварительная квалификация инцидента – грабеж, за что грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.

К слову, сегодня на брифинге начальник областной полиции Вячеслав Аброськин рассказал о том, что правоохранители накануне праздников переходят на усиленный вариант несения службы. Похоже, первое дело раскрыто "по горячим следам".