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Рубрика: Новости Мариуполя
05-05-2017, 17:35
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В Мариуполе у гостиницы нашли тайник с 3 кг пластида

В Мариуполе возле гостиничного комплекса на углу проспекта Металлургов и Приморского бульвара нашли тайник с пластидом в канистрах – всего около трех килограммов.

По информации СБУ, изъяты два кило тротила в шашках, десять электродетонаторов, пять капсюль-детонаторов, 16 взрывателей к взрывателям мгновенного и замедленного действия, восемь кумулятивных зарядов с временными держателями, детонирующий шнур, семь упаковок металлических комплектующих элементов, две гранаты РГД-5 с запалами и др.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»