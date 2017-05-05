Мариупольские общественники требуют увольнения начальника Азовской экоинспекции

Сегодня более 20 общественных организаций Мариуполя провели пресс-конференцию и рассказали журналистам о том, что составили обращение министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку. Общественники требуют уволить начальника Азовской экоинспекции Григория Зуба.

В обращении говорится: «К ухудшению экологической ситуации в нашем городе имеет прямое отношение Григорий Зуб, возглавляющий Азовскую экологическую инспекцию с 30 декабря 2010 года, который является закрытым человеком и пренебрегает принципами открытости во власти. Более чем за 6 лет своего управления он никогда не проводил публичные и открытые встречи с громадой».

Также Григория Зуба обвиняют в коррупции – тем более, в отношении него открыто не одно уголовное производство.

«На сегодняшний день Азовская экоинспекция осталась единственным экологическим надзирающим органом на подконтрольной территории. И он не работает. После переезда экоинспекции в Геническ, в Мариуполе он (Григорий Зуб, - ред.) практически не показывается. Мы общались с сотрудниками, которые здесь остались. Они говорят – нас лишили всего. Нас лишили всех полномочий, мы не можем свою работу выполнять никак», - подчеркнул председатель мариупольской городской организации «Общества содействия обороне Украины» Игорь Казначеев.