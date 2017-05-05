В Мариуполе полиция переходит на усиленный вариант несения службы – провокаций не допустят

Сегодня начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Мариуполе провел публичный инструктаж правоохранителей и рассказал о том, что накануне 9 мая силовики переходят на усиленный вариант несения службы.

8 и 9 мая – важные для страны даты, а мариупольцы также будут вспоминать трагические события, когда в нашем городе было захвачено здание правоохранительных органов. Некоторые используют эти даты для дестабилизации ситуации.

«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. Мы в этом усиленном варианте уже служим и живем третий год. Полиция Донецкой области находится постоянно в таком режиме. Основные задачи - это недопущение диверсий, предупреждение тяжких преступлений, выявление оружия и боеприпасов, активная работа на блокпостах. Это своего рода щит, который не дает распространяться смертоносным предметам не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Мы десятками изымаем гранаты, патроны, тротил и другие смертоносные предметы. Ежедневно мы задерживаем, собираем доказательную базу и привлекаем к ответственности до 7 человек, причастных к террористическим организациям», - подчеркнул Вячеслав Аброськин.