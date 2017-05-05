Думаете, увеличение прибыли за год в 78 раз – экономический нонсенс, а в «Укргазвыдобування» так не считают, её получают…

На сайте крупнейшей украинской газодобывающей компании «Укргазвыдобування» (УГВ), которая обеспечивает 75% общей газодобычи в стране, и 100% акций которой контролируется НАК «Нафтогаз Украины», появились шокирующие данные об отчётности за прошедший, 2016 год.

Как следует из аудированного отчёта компании, всего лишь за год компанией увеличена чистая прибыль в 77,9 раза – на 11 млрд 766,559 млн грн. до 11 млрд 919,6 млн грн. Итоговый финансовый показатель УГВ таким образом пересмотрен с чистого убытка 242,065 млн грн, на чистую прибыль 153,041 млн грн.

При этом, исходя из данных годового отчёта, чистый доход компании по сравнению с 2015 годом вырос в 2,5 раза – на 33 млрд 176,438 млн грн. и достиг планки 55 млрд 41,146 млн грн. Валовая прибыль увеличена в шесть раз – до 19 млрд 5,908 млн грн., на 15 млрд 839,034 млн грн.

Общая выручка от реализации нефти и газа УГВ в 2016 году составила 49 млрд 25,157 млн грн., тогда как тот же показатель за 2015 год составлял 16 млрд 368,831 млн грн.

Выручка от реализации остальной продукции выглядит не так впечатляюще: сжиженного газа – в 2016 году 1 млрд 332,159 млн грн, в 2015 году 1 млрд 404,559 млн грн; продуктов нефтепереработки, соответственно – 3 млрд 575,654 млн грн. и 3 млрд 275,971 млн грн; услуг по добыче и подготовке углеводородов – 694,735 млн грн. и 472,24 млн грн.; других товаров и услуг – 413,441 млн грн. и 343,107 млн грн.

При этом себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг выросла всего лишь в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом (вопреки более чем шестикратному увеличению „экономически обоснованных“ тарифов для населения).

Такое беспрецедентное улучшение всех финансовых показателей объясняется, в первую очередь, повышением цены реализации добытого газа «Укргазвыдобування», которая была увеличена в три раза с 1 мая 2016 года: с 1,59 тыс. грн до 4,849 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Кроме того, помимо описанных улучшений финансовых показателей, в примечании к отчётности сказано, что УГВ досрочно погашен краткосрочный кредит, на конец прошлого года по которому задолженность составляла 1 млрд 215,951 млн грн.

А ещё, для „оптимизма“ стоит заметить: согласно той же отчётности следует, что выплаты состоящему из пяти лиц (!!!) ведущему управленческому персоналу УГВ за прошлый год увеличены по сравнению с 2015 годом в 12,7 раз и составили (всего-то) … 31,363 млн грн. В 2015 году было выплачено 2,471 млн грн.

Комментарии, как говорится, излишни… Приличных слов не находится.